Bedrijfsleider doet ‘Mooimaker’ Kevin (29) gocart cadeau na geweld in park: “Meteen grote glimlach op z’n gezicht”

LommelKevin Janssen (29) kreeg gisteren een wel heel leuke verrassing aan de deur van de Noord-Limburgse bedrijfsleider Patric Derdaele. Een nieuwe gocart moet de jongeman met de verstandelijke beperking aanmoedigen om weer naar buiten te durven trekken, nadat hij in het ziekenhuis werd geslagen tijdens een opruimactie in een buurtpark. “Hij vindt het cadeau geweldig”, reageert zijn moeder Paula Pinxten.

Vorige week trok ‘Mooimaker’ Kevin Janssen (29) uit Lommel naar het Barrierspark om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen. De jongeman uit Lommel – die overigens een mentale beperking heeft – kreeg het aan de stok met een tiener, nadat die op de gocart ging zitten en begon te springen. Kevin zou boos gereageerd hebben, waarna de verdachte uiteindelijk klappen aan hem heeft uitgedeeld.

Nieuwe start

Een gebeurtenis waar Kevin een hersenschudding, een gebarsten oogkas en bovenkaak, maar vooral veel schrik aan over heeft gehouden. “En die gocart? Dat is voor ons nu eigenlijk een monster”, gaf Paula Pinxten, de moeder van kevin, eerder al toe aan onze krant. “Een nieuw exemplaar zou een nieuwe start kunnen beteken. En wie weet vindt Kevin dan ook de moed om zich opnieuw in te zetten als ‘Mooimaker’.”

Patric Derdaele, een bedrijfsleider uit Noord-Limburg, helpt alvast bij die nieuwe start. “Vorige week was er een positief artikel over mijn bedrijf verschenen in de krant Het Belang van Limburg. Op de pagina ernaast las ik dan over het verhaal van Kevin. Dan schrik je toch wel even. Hoe kunnen ze een jongeman met een beperking zoiets aan doen? ’s Avonds zag ik dan op VTM NIEUWS dat Kevin in Lommel woont en dat hij erg aangedaan was. Dat heeft toch wel een gevoelige snaar bij me geraakt. En ook mijn medewerkers liet het nieuws niet onberoerd.”

“We konden ons wel voorstellen dat hij na dit incident niet meer buiten durfde te komen. Daarom wilden we hem graag een handje helpen en een duwtje in de rug geven. Als bedrijfsleider draag ik dat sociaal engagement dan ook hoog in het vaandel. Je hebt toch een bepaalde voorbeeldfunctie. Maar wat konden we best doen? Eén van mijn medewerkers deed uiteindelijk het voorstel om een nieuwe gocart te kopen en ik vond het meteen een geweldig idee.”

Zo geschiedde. Dinsdag werd het nieuwe exemplaar aan Kevins deur afgeleverd. “Het toverde meteen een ‘smile’ op zijn gezicht. Dat was toch best wel een emotioneel, maar mooi moment”, aldus Derdaele. Dat bevestigt ook de moeder van Kevin. “Hij vindt het cadeau geweldig. Het heeft hem echt goed gedaan. Deze nacht heeft Kevin zelfs een paar keer in zijn slaap gesproken erover. ‘Joepie, een nieuwe gocart’, klonk het.”

“Of Kevin terug aan de slag zal gaan als ‘Mooimaker’? Dat valt nog even af te wachten. Het is nog wat te vroeg om daar iets over te zeggen. Het voorval doet natuurlijk nog veel pijn. De specialist heeft ook gezegd dat hij echt met een trauma zit.”

Steunbetuigingen

Al doen de vele steunbetuigingen en cadeautjes wel deugd. “We krijgen nog steeds heel veel brieven toegestuurd, van over heel België en zelfs uit Nederland. Het is ongelofelijk. Wanneer we een paar kaartjes voorlezen, moet Kevin altijd glimlachen. Maar ook ons, als familie van Kevin, biedt het veel steun.”

