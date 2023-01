Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Lommel nog geld kan afhalen

Kalmthout REPORTAGE. Met zijn ‘vredes­beel­den' reist Jorg (56) de hele wereld rond: “Ik maak evenveel mee als Tom Waes, maar dan niet voorbereid”

“In Iran voelden we ons als gevangenen en lieten de leiders mijn beeldhouwwerk vernietigen. Toen heb ik de klik gemaakt.” In 30 landen over de hele planeet heeft Jorg Van Daele (56) intussen 36 ‘vredesbeelden’ staan. Hij ontmoette de bijzonderste mensen – heeft u al in het paleis van de Oostenrijkse prinses geslapen, in het bed van haar grootvader Frans Ferdinand? – en beleefde de vreemdste avonturen. “In Zimbabwe vernoemden ze een baby naar mij en boden haar als mijn toekomstige vrouw aan.”

2 januari