Arpad Farkas werd derde op 500 meter indoor roeien

VERMOORDE ONSCHULD. Een derde kind vlak na haar scheiding kon ze niet aan, dus verstikte ze haar pasgeboren baby

In het voorjaar van 2018 is de 23-jarige N.R. hoogzwanger van haar derde kind, maar niemand in haar omgeving blijkt op de hoogte. Ook de vader van het ongeboren kind - haar ex-man - niet. De vrouw bevalt midden februari van een jongetje, en verstikt het. Een kleine maand later wordt het lichaampje ontdekt, in de inkomhal van de woning. Het onderzoek is nu — vier jaar later — eindelijk afgerond.

23 juli