Ann-Sophie van Gerven (25) vertegenwoordigt België op ‘Miss Tourism World’ in Vietnam

Ann-Sophie nam dit jaar deel aan Miss Fashion en schopte het tot in de finale, die op 22 oktober plaatsvond in Gent. De 25-jarige uit Lommel eindigde in de top 10 en mocht zich kronen tot Miss Tourism Belgium. Dit houdt in dat ze België mag gaan vertegenwoordigen tijdens ‘Miss Tourism World’, een internationale missverkiezing die elk jaar het toerisme van een land moet promoten. Dit jaar vindt de verkiezing plaats in Vietnam, met als thema ‘Bringing the world to Vietnam’. Ann-Sophie zal drie weken lang rondtrekken in het land, samen met kandidaten van over heel de wereld. Ze bezoeken de voornaamste hotspots in verschillende provincies als Hanoi, Son La en Vinh Phuc. Op 3 december is het dan tijd voor de slotceremonie en finale, waar Ann-Sophie onze Belgische driekleur zal verdedigen.