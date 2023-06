ABN Amro had al eerder signalen over fraude bij KempenPlus, bank op de vingers getikt voor afwachtende houding

Gokje wagen: Hoe lang is de glijbaan van buitenbad Vita Den Uyt?

Een opvallende wedstrijd bij Vita Den Uyt. Het zwembad daagt iedereen uit de lengte van de glijbaan van het buitenbad te raden. Heb jij enig idee? Doe dan een gok via de Facebook- of Instagrampagina van het zwembad uiterlijk op 30 juni. Zaterdag 1 juli wordt de winnaar bekendgemaakt. De beste gok wint een gratis 20-beurtenkaart zodat de winnaar de hele zomer lang kan komen plonsen in het zwembad.