Aantal Nuenenaren ongelukkig met snelfietspad Eindhoven-Helmond: ‘Het wordt wachten op ongelukken’

Anke Buckinx is ambassa­deur voor VeloVeilig Vlaanderen in Limburg: “Als mama lig ik echt wakker van het verkeer”

Toen presentatrice Anke Buckinx nog maar 8 jaar was, zag ze voor haar ogen een tragisch fietsongeval gebeuren. “Een oude man werd onderschept door een auto en meters ver de lucht in gekatapulteerd. Dat is mij altijd bijgebleven.” Nu haar dochter zelf 8 is, vindt ze het ontzettend belangrijk dat zij veilig de baan op kan. “Als mama lig ik echt wakker van het verkeer. Daarom ben ik heel blij dat ik VeloVeilig Vlaanderen-ambassadeur voor Limburg mag zijn. Bekijk het verhaal van Anke hierboven.