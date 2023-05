450 Lommelse leerlingen vieren Klimaatweek: “Op natuurexpeditie door Center Parcs”

Gezocht: plaatsen voor publieke laadpalen in élk Mols gehucht

De gemeente wil in samenwerking met de Vlaamse overheid in alle twaalf gehuchten van Mol een publieke elektrische laadpaal plaatsen. De voorbije maanden werkte het lokaal bestuur al aan een zogenaamde ‘laadpalenkaart’ om daarmee de beste locaties en spreiding van laadpalen te bepalen, maar de Mollenaars hebben misschien zelf wel een nog betere plek in gedachten. Daarom kan iedereen nog twee weken lang zijn suggesties doorgeven.