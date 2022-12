2,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Lommel raakten jullie het meest in 2022: van terug naar Discotheek de Shaft tot een camper van Michael Schumacher

Dit jaar nam een Nederlandse pedojager het recht in eigen handen toen hij een man uit Lommel in de valk lokte . In een filmpje op YouTube is te zien hoe de Lommelaar toegeeft dat hij minderjarige meisjes ongepaste berichten stuurt, lingerie voor hen koopt en met hen afspreekt. De man uit Lommel duikt op in een filmpje van een Nederlandse YouTuber, die wel vaker vermeende pedofielen via filmpjes aan de schandpaal nagelt. In het jongste filmpje denkt de Lommelaar afgesproken te hebben met een 13-jarig meisje, maar wordt hij opgewacht door twee Nederlanders. Opvallend genoeg geeft de man, E., meteen toe dat zijn intenties allesbehalve zuiver zijn.

Deze winter kwam Discotheek de Shaft plots aan bod in een uitzending van de VRT-reeks Taboe. Het zorgde in Lommel voor een flinke brok nostalgie, want menig Lommelaar is er in zijn tijd een keertje binnen gewandeld. Discotheek de Shaft opende de deuren in 1974 en maakte de typische evolutie door van heel wat discotheken. Terwijl er in het begin nog plaats was voor een schlager of een Vlaams volkslied, werd het al snel een centrum voor beats. Zelfs Dimitri Vegas & Like Mike zijn er nog komen optreden toen de discotheekhype al richting eindpunt aan het gaan was. In 2016 verdween het gebouw onder de sloophamer.