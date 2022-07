17 procent van Limburgse gezinnen doet beroep op sociaal tarief bij hoge energieprijzen

Lommel Ook kleine bosbrand in Lommel, brandweer had vuur snel onder controle

De Belgische natuur blijft het moeilijk hebben met de extreme weersomstandigheden van de afgelopen dagen. Woensdagavond kregen de interventieploegen in Lommel een melding van een bosbrandje. “Dit bleek het geval te zijn aan een wandelpad achter de Dalstraat”, klinkt het bij de lokale politie. “De brandweer ging ter plaatse en had de brand snel onder controle.” Ook in Oudsbergen was er de afgelopen dagen een bosbrand. Vannacht trekt er een regenzone over de regio Limburg. Mogelijk helpt deze om de brandjes de kop in te drukken.

