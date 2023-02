1.189 geregistreerde vrijwilligers in Lommel: platform ‘Give a Day’ is een succes

“De samenwerking met ‘Give a Day’ is in 2020, in volle coronaperiode, gestart om een antwoord te geven op vragen die toen leefden. In oktober 2021 volgde de actieve opstart van het vrijwilligersloket. Dat we nu al mooie cijfers kunnen voorleggen, versterkt die samenwerking alleen maar”, klinkt het bij de Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V). Het platform ‘Give a Day’ brengt vrijwilligers en organisaties met elkaar in verbinding. “Een opvallend cijfer is de groei bij stedelijke diensten. Op nog geen twee jaar tijd gaan we daar van 540 naar 837 geregistreerde vrijwilligers. In totaal heeft het platform van Give a Day 1189 geregistreerde vrijwilligers. In 2022 stonden er gemiddeld 45 vacatures online.”