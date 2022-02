Zware uitslaande brand verwoest twee rijwoningen in centrum van Lokeren

Berlare/Zele Politie haalt dronken bestuurder uit verkeer tijdens controle

De politie van Berlare/Zele heeft dinsdag een verkeersactie gehouden over het hele grondgebied. In Berlare werd een bestuurder uit het verkeer gehaald die onder invloed was van alcohol. In Zele werd een jonge bestuurder met een voorlopig rijbewijs uit het verkeer gehaald omdat hij een passagier aan boord had die geen rijbewijs had.

