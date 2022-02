Zware uitslaande brand verwoest twee rijwoningen in centrum van Lokeren, één persoon in levensgevaar

Het vuur brak uit om iets na 15 uur in de Bosmanstraat in het centrum van Lokeren. Bij aankomst van de brandweer ging het reeds om een hevige uitslaande brand die gepaard ging met een zware rookpluim die over een groot deel van de stad zichtbaar was. Het vuur sloeg over naar een tweede woning die eveneens volledig in vlammen opging. Ook bij aangrenzende panden is er schade. De brandweer kon gelukkig wel verhinderen dat het vuur daar verder uitbreiding nam. Eén persoon werd met een zware rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen is de man in levensgevaar. Het parket stelde intussen ook een branddeskundige aan, maar kan verder niks kwijt over de oorzaak van de brand.