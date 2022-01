Zware uitslaande brand in loods van schrijnwerkerij

De brand ontstond zondagavond in de gebouwen van Podevyn Houtconstructies, gespecialiseerd in maatkasten en interieurwerken. Over de oorzaak is nog niks bekend. Volgens de eerste berichten zou er niemand aanwezig zijn geweest. Bij aankomst van de brandweer ging het al om een uitslaande brand. Er is daarom bijstand gevraagd aan omliggende korpsen zoals Zele, Berlare en Lochristi. Er wordt ook een watertransport ingelegd. De brand is voorlopig nog niet onder controle. De loods is alleszins volledig verloren. Een aanpalende woning, en ook een auto op de oprit, liepen schroeischade op door de hitte van de vlammenzee maar konden voor de rest wel gevrijwaard worden. De brandweer onderzoek nu of er ook asbest is vrijgekomen bij de brand. Het dak van de loods bestond namelijk uit asbesthoudende golfplaten.