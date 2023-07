Zware botsing op pechstrook E17: één slachtoffer in levensgevaar

Op de E17 in Lokeren heeft zich een zwaar verkeersongeval voorgedaan tussen twee bestelwagens. Een eerste voertuig stond in panne op de pechstrook. Een tweede bestelwagen reed er zonder remmen achteraan op in. De chauffeur is met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur in de rijrichting Gent. Op de pechstrook stond een grote bestelwagen, geladen met vleeswaren, in panne. Een tweede bestelwagen reed er achteraan aan hoge snelheid zonder remmen op in. Mogelijk was de chauffeur even ingedommeld maar dat kon nog niet bevestigd worden. Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

De klap was alleszins bijzonder zwaar. Beide voertuigen kwamen een 50-tal meter verder in de gracht terecht. De chauffeur van de aanrijdende bestelwagen zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen van een spoedarts en werd vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar het UZ Gent. De chauffeur van de aangereden bestelwagen kwam er als bij wonder vanaf zonder verwondingen, hij verkeerde wel in shock.

De takeling zal gebeuren vanaf de parallelweg naast de E17. Hierdoor is momenteel enkel de rechterrijstrook afgesloten. Bij het ongeval belandde ook een deel van de lading kippenborsten- en billen op de rijbaan. Dit veroorzaakt een lange file richting Gent. In de andere rijrichting was er tijdelijk een kijkfile.

Volledig scherm ongeval bestelwagens E17 Lokeren © Kristof Pieters

Volledig scherm ongeval bestelwagens E17 Lokeren © Kristof Pieters

Volledig scherm ongeval bestelwagens E17 Lokeren © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm ongeval bestelwagens E17 Lokeren © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

