Zwaarbewolkte ochtend en regen in Lokeren

“Sommige mensen zijn zelfs tot tranen toe bewogen als ze het éindelijk zien”: reisleider Yoni Proost ontrafelt de geheimen van het noorder­licht

Wie het noorderlicht deze week met het blote oog wou spotten in ons land was eraan voor de moeite. Reisleider Yoni Proost uit Waasmunster kon zijn reisgezelschap in Noord-IJsland wél een blik garanderen op het adembenemende natuurspektakel. Hij organiseert namelijk noorderlichtreizen in enkele van de koudste regionen van Europa. “Wie het voor de eerste keer ziet, voelt de adrenaline door zijn lijf gieren.” Maar wat ís dat noorderlicht eigenlijk en zullen wij het ooit kunnen zien in ons natte Belgenlandje? Een gesprek over ’s werelds mooiste lichtshow.