Zussen ontwikkelen prentenboekenreeks voor kinderen die moeilijker leren lezen: “Leesplezier bieden aan élk kind”

Zeveneken Martine van Café De Kring viert dit weekend haar 60e verjaardag na 42 jaar achter de toog: “Zelfs mijn wieg stond op café”

Ze had eigenlijk gezworen om nooit cafébazin te worden, maar intussen is ze het al meer dan 40 jaar. Martine Ryckbosch van café De Kring in Zeveneken blies dinsdag 60 kaarsjes uit en viert dat zaterdag en zondag met haar familie, vrienden en trouwe klanten. “Voor mij heeft deze job nog nooit als werken aangevoeld.”

24 januari