Zorgbedrijf Sakura zet in op ergonomie met ondertekening charter: “Gezonde medewerker, gezonde zorg”

De opleiding geeft de aanzet tot het maken van een 5-jaren plan voor de implementatie van de Praktijkrichtlijnen verplaatsen van bewoners, waar bij het verplaatsen van bewoners de resterende mogelijkheden van de zorgvragen zoveel mogelijk benut worden. Sakura-voorzitter Stefan Walgraeve: “Het belang van ergonomie op de werkvloer valt niet te onderschatten. Leren waar je zoals moet op letten tijdens het heffen en tillen is van cruciaal belang. We hopen op die manier niet alleen te zorgen voor efficiëntere ergonomische handelingen, maar vooral voor minder rug- en schouderklachten.” Algemeen directeur Bart D’hanis vult aan: “Zo’n doorgedreven preventiebeleid op het vlak van heffen en tillen is echt wel belangrijk. Met praktische tips en richtlijnen en het in kaart brengen van ergonomische risico’s kunnen we onze medewerkers alleen maar helpen.”