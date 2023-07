Zoektocht naar drenkeling in Durme nadat passant naakt persoon op jaagpad ziet

Het was een voorbijganger die rond 23.25 uur alarm sloeg. De man was voorbij een bankje langs het jaagpad van de Durme gefietst waarop iemand naakt zat. Hij reed verder maar vond de situatie toch wel erg vreemd en besloot daarom rechtsomkeer te maken. Terug aangekomen bij het bankje bleek de persoon spoorloos verdwenen. Daarop belde de fietser de hulpdiensten. Er werden heel wat manschappen en materiaal van de brandweerzone Oost opgetrommeld naar de omgeving van het pompgemaal. Het gaat om een afgelegen plek tussen de N47 en het natuurgebied Molsbroek die enkel bereikbaar is via de Oeverstraat en het jaagpad langs de Durme. De duikers van de brandweer konden pas in actie treden nadat het pompgemaal was uitgeschakeld. Er werd nog tot drie uur ‘s nachts gezocht maar uiteindelijk werd er nergens een lichaam gevonden.