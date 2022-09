Zeehond gespot in Durme nabij centrum Lokeren

Het verdwaalde dier leek zich helemaal in zijn sas voelen in het Lokerse water. Het mag dan wel uitzonderlijk lijken dat een zeehond de weg vindt naar het binnenland, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Zo werd er deze zomer bijvoorbeeld nog een zeehond gespot in Moerzeke (Hamme) en de voorbije dagen ook in Gent. Of het in dat laatste geval om hetzelfde dier gaat, is niet meteen duidelijk. “Het is belangrijk dat het beest met rust gelaten wordt zodat hij zijn ding kan doen. Hij zal uiteindelijk zelf wel weggaan”, gaf een brandweersergeant van het dierenreddingsteam van Brandweerzone Centrum eerder aan in onze krant.