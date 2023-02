Ylanah Ketels uit Lokeren is Wednesday Addams op carnaval

Wachtebeke GO! Openlucht­school ’t Zwaluwnest ontdekt Portugees openlucht­on­der­wijs in Madeira

11 Meetjeslandse GO! scholen kregen de unieke kans om op het Portugese eiland Madeira bij te leren over ‘outdoor education’ of onderwijs in open lucht. GO! Openluchtschool ‘t Zwaluwnest in Wachtebeke trekt nu reeds de kaart van buiten lesgeven.