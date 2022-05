Woonproject Villa Vief voor jongeren met beperking klaar voor opening: “Opluchting dat toekomst kinderen verzekerd is”

Het is intussen een gekend euvel: de ellenlange wachtlijst in de zorgsector. Tien jaar geleden startten enkele ouderparen onder de noemer Villa Vief een project op om een woonproject uit de grond te stampen waar hun kinderen samen konden wonen en gebruik konden maken van professionele zorg en begeleiding. Eén van de trekkers is en was Anne-Marie Vermeulen die samen met haar man Marc Verbruggen een toekomst zochten voor hun dochter Julie. “Wat als wij er niet meer zijn of de zorg voor onze kinderen niet meer op ons kunnen nemen? Die vraag volgde bij elke ouder de drijfveer”, aldus Vermeulen. Hun oog viel op een oude villa aan de Gentsesteenweg op de grens tussen Lokeren en Zeveneken. Het oude gebouw werd vervangen door een nieuwbouw.

Eetfestijnen

Villa Vief kwam er niet zonder slag of stoot. Met de hulp van verschillende verenigingen en serviceclubs en een onverdroten inzet zamelden de ouders via eetfestijnen en andere acties de nodige fondsen in om het kostenplaatje van het woonproject te dekken. Elke Villa Viefbewoner zal in het project beschikken over een eigen studio. De gemeenschappelijke infrastructuur bestaat uit een leefruimte, buitentuin en recreatiemogelijkheden. “Samen met een forse lening bij de bank konden we een grond kopen en dit huis bouwen. Op 1 september kunnen onze kinderen er effectief hun intrek nemen”, verduidelijkt Vermeulen.

Tot nader order opent Villa Vief maar voor 4 nachten per week. Op 3 jongeren na staan al de anderen nog op de wachtlijst voor een zogenaamd persoonsvolgend woonbudget. De ouders van VillaVief gingen in zee met Raakzaam om het project in goede banen te leiden. Overdag zullen de bewoners hun activiteiten, zoals vrijwilligerswerk of begeleid werken, verderzetten. In de gloednieuwe Villa Vief zal er altijd een opvoeder en vrijwilliger aanwezig zijn. “We komen niet onbeslagen op het ijs”, zegt algemeen directeur Bert Van Rumst van Raakzaam. “Bij vzw Bijs in Sint-Niklaas nemen we al de zorg voor een gelijkaardig project op ons. De aanwervingen voor ons team bij Villa Vief zijn volop lopende.”

Wie het project nog wil steunen of meer info wil kan surfen naar www.villavief.be.