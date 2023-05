Willy Linthout en Ann Smet publiceren striproman ‘Gelukkig worden in 8,5 stappen’: “Surrealistisch verhaal over de zin van het leven”

Wat is de kortste weg naar een gelukkig leven? Met hun nieuwe graphic novel ‘Gelukkig worden in 8,5 stappen’ brengen Willy Linthout en Ann Smet uit Lokeren hun lezers aan het lachen en doen ze hen tegelijkertijd nadenken over hun leven. “Dit is het meest gelaagde boek dat ik ooit al heb gemaakt”, zegt Linthout, bekend als tekenaar van de Urbanusstrips.