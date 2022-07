Wijk telt af naar Bosparkfeesten

voetbal jupiler pro league Nieuwkomer Davino Verhulst straalt tijdens Antwerps stage in Oostenrijk: “Voor mij is dit dé club in België”

Davino Verhulst moet zowat de meest gelukkige speler zijn die mee op stage is met Antwerp in Oostenrijk. De 34-jarige keeper, die vlak voor het oefenkamp aansloot bij de Great Old, loopt al heel de week met een grote glimlach rond. “Fantastisch dat ik op mijn leeftijd nog zo’n toptransfer kan maken.”

