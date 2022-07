Wielertoeristen ten val in Everslaarstraat

Regio Puffen en zweten? 6 tips voor afkoeling in Waasland en Dendermon­de: van verfrissen­de waterplas­sen tot lekkere ijsjes

Het wordt de komende dagen broeierig heet met temperaturen boven de 35 graden. Ook in onze regio wordt het puffen en zweten. Dan zoek je maar één ding en dat is afkoeling. Wij serveren je zes tips waar je die in onze regio kan vinden.

17 juli