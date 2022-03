Wielerteam ‘De Sakutrappers’ houdt bewoners Sakura-woonzorgcentra in beweging

Deze week werd in woonzorgcentrum Ter Durme het startschot gegeven van het nieuwe wielerteam ‘De Sakuratrappers’ onder het goedkeurend oog van de Lokerse wielrenners Nele De Vos en Rune Herregodts. “Dagelijks zullen de bewoners in de verschillende woonzorgcentra in Lokeren, Eksaarde en Moerbeke fietsen”, zegt Bart D’hanis, algemeen directeur van Sakura. “Via een ‘memoride’ fietsen ze virtueel naar verschillende locaties en in de zomer zien we in openlucht duofietsmomenten. De medewerkers en vrijwilligers van Zorgbedrijf Sakura worden ook gemotiveerd en gestimuleerd om meer met de fiets naar het werk te komen.”