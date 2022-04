Werner Hillaert draagt organisatie Parktheaterfestival na kwarteeuw over aan stad: “Verwondering en verbazing vormden drijfveer”

Lokeren Man krijgt geen koffie en geeft kassier­ster vuistslag: “Ik was prikkel­baar door vasten tijdens ramadan”

Een man uit Lokeren hangt drie maanden celstraf boven het hoofd nadat hij in april van vorig jaar een kassierster van een tankstation op de Zelebaan een klap in het gezicht had gegeven. “Ik kreeg geen koffie en was door de vasten tijdens de ramadan prikkelbaar”, verantwoordde hij zich in de correctionele rechtbank van Dendermonde.

