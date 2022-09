Werken op Zelebaan vanaf midden oktober

Lokeren Bezieler Bert Reniers zwaait na 13 jaar armoedebe­strij­ding af bij De Moazoart: “Mensen terug eigenwaar­de geven, daar doe je het voor”

Na 13 jaar voorop te lopen in de strijd tegen armoede in Lokeren neemt Bert Reniers afscheid van ontmoetingshuis De Moazoart. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als programmator bij De Casino in Sint-Niklaas. “Mensen helpen om hun leven terug op de rails te krijgen, geeft enorm veel voldoening”, blikt hij terug.

