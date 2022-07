Werken Belgian Red Court Hoedhaarwijk gestart

Lokeren Auto en caravan van Nederlands gezin in lichter­laaie nadat ze over metalen obstakel rijden op E17: “We hadden het begin van onze vakantie wel anders voorge­steld.”

Op de E17 in Lokeren is de wagen en een caravan van een Nederlands gezin woensdag volledig in vlammen opgegaan nadat een metalen onderdeel van een container de onderkant van hun voertuig had opengereten. Het koppel en hun dochter konden maar nipt aan het vuur ontsnappen. “Maar we zijn wel al onze spullen kwijt”, klinkt het aangeslagen.

20 juli