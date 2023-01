Weg opnieuw vrijgemaakt na ongeval op E17 richting Gent in Lokeren

Sint-Denijs-Westrem RESTOTIP. Brutal in Sint-De­nijs-West­rem: de beste pizza’s van Gent om thuis van te genieten

Waar in Gent vind je nu écht de beste pizza? Het is een discussie waar ongetwijfeld al vriendschappen door sneuvelden. Graag maken wij de keuze nog een tikkeltje moeilijker. Wie een oordeel velt, moet eerst de pizza van Brutal in Sint-Denijs-Westrem geproefd hebben. Lees hier waarom.

27 januari