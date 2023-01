WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Lokeren

Lochristi Dochter (14) filmt hoe agressieve vader met wagen over moeder rijdt: “Ze voelt zich nu schuldig voor scheiding van haar ouders”

Toen haar vader S. in augustus van vorig jaar in een zoveelste agressieve colère schoot, greep zijn 14-jarige dochter haar smartphone. Het meisje kon zo op beeld vastleggen hoe de man in blinde razernij met de gezinswagen over haar moeder reed. Via via kwamen de beelden bij de politie terecht, waardoor de vader nu een celstraf van een jaar riskeert. Het trieste voorval bleek bovendien maar het topje van de ijsberg te zijn. “Ook zijn dochter spaarde hij niet.”

