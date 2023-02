WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Lokeren

voetbal tweede nationale A Lokeren-Tem­se loopt verder uit op titelcon­cur­ren­ten: “Maar de strijd is helemaal nog niet gestreden”

Job done. Lokeren-Temse won in Torhout en loopt zo negen punten uit op zijn titelconcurrenten. “Maar van aftellen naar een titelfeest is geen sprake", toomt Hans Cornelis in. Toon Janssen was de grote man met één doelpunt en een assist.