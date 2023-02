WEERBERICHT: Vanochtend bewolking in Lokeren

Lokeren Cantine Roland en Pita Home openen deuren ten voordele van Turkse slachtof­fers

In de Stationsstraat in Lokeren openen Cantine Roland en Pitta Home op maandag uitzonderlijk hun deuren. “Alles wat we die dag verdiend hebben, storten we door aan de hulprekening voor Turkije”, zegt zaakvoerder Mustafa Bilgin.

8 februari