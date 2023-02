WEERBERICHT. Temperatuur gaat omhoog in Lokeren

Waasmunster Lions Club Waasmun­ster Scaldiana verdeelt 1.100 ontbijten voor goede doel in Waasland

De jaarlijkse ontbijtactie van Lions Club Waasmunster Scaldiana voor het goede doel was een schot in de roos. In totaal bezorgde de serviceclub 1.100 ontbijten aan huis in het Waasland. 42 ontbijten werden geschonken aan de leefgroepen van Lia, een vzw die instaat voor bijzondere jeugdzorg.

12 februari