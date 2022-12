WEERBERICHT. Lichte regen en bewolking in Lokeren vanochtend

voetbal tweede nationale A Youssef Boulaouali ziet Marokko winnen en is opnieuw beslissend voor Lokeren-Tem­se: “Ik heb pas gevierd nadat we zelf gewonnen hadden”

Vergeet Nederland op het WK, dé terugkeer van afgelopen weekend zag je in het Jan Breydelstadion. Daar boog Lokeren-Temse een dubbele achterstand tegen Jong Cercle om in een overwinning en nestelde zich zo weer helemaal in de titelstrijd.

14 december