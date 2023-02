WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Lokeren

Provincie onderzoekt algemeen rookverbod in Puyen­broeck

De Provincie Oost-Vlaanderen onderzoekt de mogelijkheden om het rookverbod uit te breiden in de provinciale domeinen. Het voorstel, om op een onderbouwde manier het rookverbod in de toekomst in alle domeinen uit te breiden, wordt door alle fracties in de provincieraad gedragen.