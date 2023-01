WEERBERICHT: Kans op bewolking in Lokeren vanochtend

Wachtebeke Hij betaalt maande­lijks 625 euro huur voor sociale woning, maar verhuurt een kamer aan 300 euro per week aan Chinese sekswer­kers

Tientallen wagens die wekelijks voor de deur stopten en Chinese jonge vrouwen die de deur platliepen. Buurtbewoners keken maandenlang vreemd op van wat er zich afspeelde aan de woning in de Zwaluwlaan. Tot de politie in mei van vorig jaar binnenviel en de man arresteerde. “En hij werd nog maar pas veroordeeld voor gelijkaardige feiten...” De man had een heel opmerkelijke reden om opnieuw te beginnen.

20 januari