WEERBERICHT. Helder weer in Lokeren vanochtend

Wielrennen profs Rune Herregodts opent Belgisch seizoen met tweeluik: “Ik wil mijn goede conditie benutten om in elke wedstrijd iets te tonen”

Zaterdag begint het Belgische wielerseizoen. Voor Rune Herregodts wordt het een debuut. Zaterdag start hij in de Omloop. Daags nadien zet de prof van Intermarché-Wanty-Gobert aan in Kuurne-Brussel-Kuurne. De voorbije dagen liet Herregodts al meerdere keren zien in Portugal dat hij klaar is voor het Vlaamse werk.