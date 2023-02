WEERBERICHT. Bewolkt weer in Lokeren vanochtend

Waasmunster Vrijetijds­cen­trum De Meermin op 18 februari decor voor Belgian Dance Awards

Op zaterdag 18 februari vindt de vierde editie van Belgian Dance Awards (BDA) plaats in Vrijetijdscentrum De Meermin in Waasmunster. “Na de vorige geslaagde edities in Asse en Gent met meer dan 300 dansers, staan we te popelen voor de volgende in Waasmunster”, luidt het bij de organisatie.

6 februari