WEERBERICHT. Bewolking in Lokeren vanochtend

De Staat betaalt 2,80% intrest op je geld: hoe interes­sant is een rekening bij de overheid?

Wie zijn spaargeld minstens een jaar kan missen, kan het op een e-DEPO bij de Deposito- en Consignatiekas van de Belgische Staat zetten. De opbrengst ervan wordt maand per maand vastgelegd. Voor januari was dat 2,40%, voor februari stijgt de rente tot 2,80%. Let wel: je geld moet voor de eerste van de maand op de rekening staan om die maand recht op een rente te hebben. Spaargids.be zet alles op een rij.

1 februari