WEER. Vanochtend helder weer in Lokeren

Aantal ongevallen met fietsers en voetgan­gers daalt met 42 procent dankzij circulatie­plan

De testfase van het nieuwe Zeelse circulatieplan wordt stilaan afgerond. Het gemeentebestuur werkt aan een analyserapport dat moet uitwijzen of het nieuwe verkeerssysteem het potentieel heeft om de leefbaarheid in de kern van de gemeente duurzaam te verhogen. De ongevallencijfers zijn alvast hoopgevend voor fietsers en voetgangers, want die daalden met meer dan 40 procent.