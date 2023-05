WEER. Overwegend bewolkt weer in Lokeren vanochtend

Fusie Lokeren-Moerbeke: tiental straatnaam­wij­zi­gin­gen op til

In het kader van de fusie tussen Lokeren en Moerbeke in 2025 zullen verspreid over het grondgebied van beide gemeenten tien straatnamen moeten wijzigen. Dat vernam gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver (Vooruit) van Lokers burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).