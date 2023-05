WEER. In Lokeren zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

Hoofdver­dach­te in verdwij­nings­zaak van Brian Borms (23) komt na 2,5 jaar mogelijk vrij: familie is wanhoop nabij

Bijna zes jaar is het intussen geleden dat Brian Borms (23) uit Zele spoorloos verdween. Een telefoontje naar zijn moeder was het laatste teken van leven. Zijn familie is ervan overtuigd dat hij om het leven werd gebracht. In 2019 kwam David D.K. als verdachte in het vizier van de speurders, maar op 16 mei wordt mogelijk beslist dat hij en een andere verdachte vrijkomen uit de gevangenis. De familie van Brian is intussen de wanhoop nabij. “Je kan toch niet slapen met zoiets op je geweten”, vraagt zijn nicht Kim Floryn zich af.