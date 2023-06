WEER. Helder weer in Lokeren vanochtend

Koerier Gökay (45) sterft na frontale aanrijding bij levering van pita: “Hij stond steeds klaar om anderen te helpen”

In de week was hij aan de slag als kabelwerker, in het weekend kluste hij bij als koerier voor pita Mersan. Noeste werker Gökay Cakici liet zaterdagavond het leven na een frontale aanrijding in de Beerveldestraat. Hij laat een vrouw en twee dochters na. “Als bezorger was Gökay enorm gekend en geliefd bij heel wat mensen”, getuigt gemeenteraadslid Oguz Poyraz.