Wase politici dringen aan op uitbaggeren Durme: “Belangrijk voor veiligheid bij wateroverlast in Waasland”

Uit vragen die De Roo in het Vlaamse halfrond stelde, blijkt dat er op dit moment nog steeds geen groen licht is gegeven voor het verder uitbaggeren van de Durme tussen Lokeren en Hamme. Op dat traject is de Durme nagenoeg dichtgeslibd, wat problemen kan veroorzaken bij hevige regenval. Ook het pompgemaal dat enkele jaren geleden in gebruik werd genomen in het Molsbroek kan door het uitblijven van de baggerwerken niet optimaal benut worden.

Stijn De Roo en Jos De Meyer dringen aan op een spoedige uitvoering van de noodzakelijke baggerwerken van de Durme. Zij polsten bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) naar een stand van zaken. “De laatste fase van de uitbaggering van de Durme van de brug van Waasmunster tot de dam in Lokeren is nog niet gerealiseerd in afwachting van een omgevingsvergunning voor de renovatie van Potpolder IV”, laat Peeters weten. “Pas wanneer een omgevingsvergunning verleend is voor de renovatie van Potpolder IV kan een nauwkeurige raming opgemaakt worden en zal blijken of het budget moet worden aangepast.”

Volledig scherm Jos De Meyer © bfs

Moervaartvallei

Ook minister Zuhal Demir (N-VA) werd ondervraagd over haar plannen met betrekking tot de Moervaartvallei en het idee om een nieuw overstromingsgebied te creëren. “Met het louter uitbaggeren van de Durme zullen we er echter niet komen. Met het oppervlaktewatermodel werd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij, red.) ook de mogelijkheid onderzocht om de pompgemalen optimaler in te zetten en de afvoer via de Durme te optimaliseren.”

De minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) werd gevraagd of zijn administratie betrokken is bij het onderzoek naar nog een bijkomend overstromingsgebied. Uit het antwoord van de minister blijkt dat dit tot nog toe niet het geval is.

Stijn De Roo en Jos De Meyer besluiten: “Gezien het meer urgente karakter van dit dossier ten gevolge van de klimaatwijziging - denk aan de ‘waterbom’ in Wallonië - is dit dossier voor de Wase regio zeer belangrijk. Prioritair zijn het verder uitbaggeren van de Durme en het optimaliseren van de pompgemalen. Alvorens nieuwe plannen uit te tekenen, lijkt het ons raadzaam om eerst de bestaande plannen te realiseren en dit in nauw overleg met alle betrokkenen: gemeente- en stadsbesturen, polders en wateringen, landbouw- en natuurorganisaties en de betrokken eigenaars en pachters.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.