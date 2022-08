Wase landbouwers vrezen impact aanhoudende droogte en hitte: “Deel van oogst nu al verloren”

Dankzij de inspanningen van de polderbesturen met de voorbije jaren de ingebruikname van verschillende stuwen om het water langer vast te houden, kon de schade tijdens deze droge en hete zomer beperkt worden. “Omliggende polders hebben maximaal ingezet op stuwen die optimaal en efficiënt aangestuurd werden door de plaatselijke bestuursleden die over de meeste terreinkennis beschikken. Maar nu de droogte blijven aanhouden, geraken onze waterbuffers op”, zegt Dieleman. “Het ontrekkingsverbod is bovendien een harde noot om kraken voor landbouwers die fors geïnvesteerd hebben in beregeningsinstallaties voor hun gewassen.”

Rake klappen

Verschillende gewassen die nu in een cruciale periode voor de oogst zitten, krijgen rake klappen. “De maïsplant is goed ontwikkeld maar nu is hij zijn kolf aan het vormen. We vrezen dat door de hitte de voedingswaarde voor een deel verloren zal gaan. Ook de groene bladeren van de suikerbiet, die net voor de suiker zorgen, dreigen te verbranden”, licht Dieleman toe. Samen met haar man Joeri Van Loo runt Dieleman een rundveebedrijf van het ras Belgisch Witblauw. “Het gras op de weides is ondertussen ook verloren, het is onder de brandende zon helemaal verschroeid. Hierdoor dient er sneller en meer bijgevoederd te worden dan andere jaren. Het gras groeit niet meer laat staan dat er nog enige voedingswaarde in zit.”

Schaarser en duurder

Dat bevestigt ook Philip De Visscher, die een landbouwbedrijf heeft in Lokeren en voorzitter is van de Lokerse bedrijfsgilde. “We staan niet ver meer van het moment dat boeren schadedossiers moeten indienen omwille van de aanhoudende hitte en vooral droogte.” De Visscher kweekt zelf onder meer grassen die dienen als ‘voordroog’ voor melkkoeien. “Dit jaar dreigen we 30% minder gras te oogsten. Alles wordt schaarser en daardoor duurder en ook de kwaliteit is minder.” Ook Dieleman wijst op een opeenstapeling van tegenslagen. “De grondstofprijzen voor veevoeding zijn al heel duur door een tekort ervan. Enerzijds door de oorlog in Oekraïne maar anderzijds door de klimatologische veranderingen. We kenden vorig jaar een nat jaar waardoor vruchten begonnen te rotten op het veld. De jaren voordien waren gekenmerkt door uitzonderlijke droogteperioden waarbij de hitte de oogst verbrandde. Nog eens een droge zomer zal opnieuw een negatieve impact hebben op onze voedingsbronnen. Zowel voor dier als mens.”

Aardappelen

Peter De Bock, die aardappelen teelt in Moerbeke, vreest voor een verlies van de helft van zijn oogst. “De late aardappelen dienen normaal door te groeien tot eind augustus, maar momenteel zijn ze op sterven na dood en de voorspelde hittegolf van volgende week kan het genadeschot zijn”, zegt De Bock. “Ik schrik er zelf dagelijks van hoe snel het achteruitgaat op de akkers. Eén van mijn percelen die normaal 45 ton per hectare aardappelen oplevert, zal schat ik nu maar 25 ton per hectare opleveren. Sowieso zullen de frietpatatten een pak kleiner zijn dan normaal.”

