Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) speelt concert in kerk Eksaarde

Twee jaar cel voor beklaagde die reed met vals rijbewijs via valse rijschool: “Betaalde 800 euro cash aan instruc­teur voor zijn document”

Een man uit Lokeren is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar nadat hij rondreed met een vals rijbewijs dat hij behaalde via een valse instructeur die hij zelf 800 euro betaalde om zijn document in handen te krijgen. Correctioneel werd hij al veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor deze feiten. “In het kader van een zwaardere opleiding en het verfijnen en verbeteren van het rijbewijs moeten deze feiten zwaar bestraft worden,” verklaarde politierechter Peter D’Hondt.