Vzw Durme plant 5 nieuwe voetbalvelden aan bos aan

Lokeren André Verstrae­ten pent geschiede­nis kasteel en park Verloren Bos neer in boek: “Van prestigi­eus privédo­mein tot prachtige publieke groenpool”

Het Verloren Bos is één van de mooiste stadsparken die het Lokerse stadscentrum rijk is. André Verstraeten dook in de geschiedenis van het domein en bijhorende kasteel dat ooit werd gebouwd in opdracht van de Lokerse textielindustrieel Gonzalez Cock. In zijn pas verschenen boek lees je onder meer over een verdwenen kasteeltoren en het bezoek van een Amerikaanse filmster.

19 april