VVW Lokeren herneemt tweedehandsbotenmarkt op Hemelvaart

Zele Brandweer heeft smeulende bloembak snel onder controle

Op de Dendermondebaan in Zele is woensdag een kleine brand ontstaan in een bloembak. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk, maar een opmerkzame passant zag dat er rook uit de bloembak kwam en verwittigde de brandweer.

18 mei