Vrouw levensgevaarlijk gewond bij gasexplosie in keuken

"Bied leerkrach­ten een luisterend oor in plaats van hen door te lichten": Directeur Atheneum Lokeren schrijft open brief aan onderwijs­mi­nis­ter Weyts

19 oktober Schrap de schoolinspecties dit jaar en vervang ze door gesprekken met leerkrachten die op de proef worden gesteld door de coronacrisis. Dat stelt directeur Sven Geenens van het GO! Atheneum Lokeren voor aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een open brief die al meer dan duizend keer werd gedeeld op sociale media. “Leraren hebben in deze tijden nood aan waardering en niet aan extra stress”, meent Geenens.