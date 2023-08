Vrouw (87) overleden aan verwondingen na gasexplosie in Lokeren

De explosie deed zich voor rond 14.40 uur. De klap was enorm. De voorgevel van de rijwoning kwam zelfs volledig bol te staan door de luchtverplaatsing. Na de ontploffing brak meteen en zware, uitslaande brand uit. De bewoonster, een 87-jarige alleenstaande vrouw, werd met zware brandwonden in kritieke toestand afgevoerd naar het UZ Gent. Daar is ze dus nadien overleden aan de opgelopen verwondingen.

Het parket stelde een branddeskundige aan en ook het labo kwam ter plaatse voor een onderzoek. De explosie zou veroorzaakt zijn door een of meerdere flessen propaangas die in de keuken werd gebruikt voor het gasfornuis. Een gasleiding was niet aanwezig in het getroffen huis.

De dag na de zware explosie in de Snepstraat in Lokeren wordt de ravage pas echt duidelijk. Van de getroffen woning blijft enkel een verkoolde ruïne over. Ook de twee aanpalende woningen liepen zware schade op en zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Van beide woningen is het dak deels in vlammen opgegaan. Bij één aanpalend huis brandde ook de keuken deels uit, de rest van de woning liep zware waterschade op. De bewoners, een bejaard echtpaar, werden tijdelijk ondergebracht in het woonzorgcentrum Ter Engelen. De andere woning was nog niet bewoond. Het huis was pas grondig gerenoveerd en stond net te koop.